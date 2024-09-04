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Оболонь официально уволила Иващенко
Теперь - официально
fc.obolon.ua
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Клуб поблагодарил специалиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.
О том, кто будет работать с командой дальше, "пивовары" обещают сообщить позднее, хотя СМИ уже пишут о том, что команду принял Сергей Шищенко.
Валерий Иващенко начал работать тренером "пивоваров" с лета 2013 года. За это время специалист в роли главного тренера провел 119 официальных матчей, в которых его команда одержала 43 победы, 30 ничьих и 46 поражений. Под руководством Иващенко "бело-зеленые" впервые в новейшей истории клуба вышли в УПЛ. В сезоне 2023/24 команда заняла 14 место в турнирной таблице и смогла сохранить прописку в УПЛ благодаря успеху в переходных матчах.
На данный момент "Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.
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