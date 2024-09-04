Оболонь официально уволила Иващенко

" Оболонь " официально объявила о прекращении контракта с главным тренером Валерием Иващенко.

Клуб поблагодарил специалиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

О том, кто будет работать с командой дальше, "пивовары" обещают сообщить позднее, хотя СМИ уже пишут о том, что команду принял Сергей Шищенко.

Валерий Иващенко начал работать тренером "пивоваров" с лета 2013 года. За это время специалист в роли главного тренера провел 119 официальных матчей, в которых его команда одержала 43 победы, 30 ничьих и 46 поражений. Под руководством Иващенко "бело-зеленые" впервые в новейшей истории клуба вышли в УПЛ. В сезоне 2023/24 команда заняла 14 место в турнирной таблице и смогла сохранить прописку в УПЛ благодаря успеху в переходных матчах.

На данный момент "Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.