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Оболонь официально уволила Иващенко

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Оболонь официально уволила Иващенко

fc.obolon.ua

Новина українською

"Оболонь" официально объявила о прекращении контракта с главным тренером Валерием Иващенко.

Клуб поблагодарил специалиста и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

О том, кто будет работать с командой дальше, "пивовары" обещают сообщить позднее, хотя СМИ уже пишут о том, что команду принял Сергей Шищенко.

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Валерий Иващенко начал работать тренером "пивоваров" с лета 2013 года. За это время специалист в роли главного тренера провел 119 официальных матчей, в которых его команда одержала 43 победы, 30 ничьих и 46 поражений. Под руководством Иващенко "бело-зеленые" впервые в новейшей истории клуба вышли в УПЛ. В сезоне 2023/24 команда заняла 14 место в турнирной таблице и смогла сохранить прописку в УПЛ благодаря успеху в переходных матчах.

На данный момент "Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком. Иващенко работал с киевским клубом с 2021 года.

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Источник:
ТГ-канал Оболоні
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:44
теперь ждём когда ЧО уволит БАБИЧА-МИСЮРУ позорников ОДЕССЫ--не тяните они ещё Ингульцу сдадут игру
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
04.09.2024 в 22:44
теперь ждём когда ЧО уволит БАБИЧА-МИСЮРУ позорников ОДЕССЫ--не тяните они ещё Ингульцу сдадут игру
Ответить
0
0

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