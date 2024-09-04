Шахтер отдал в аренду в Израиль прошлогоднего новичка

Действующий чемпион Израиля "Маккаби" Тель-Авив объявил о переходе 21-летнего центрального защитника " Шахтера " Става Лемкина.

Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа.

В израильской команде Став будет играть под четвертым номером.

"Я рад вернуться в "Маккаби" Тель-Авив, клуб, в котором я вырос. Я не могу дождаться встречи со своими новыми товарищами по команде и начала усердной работы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Моя цель – помочь команде достичь всех наших целей в предстоящем сезоне, выиграв как можно больше национальных титулов и успешно проведя кампанию в Лиге Европы", - заявил Лемкин.

Напомним, Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Маккаби" Тель-Авив за 850 тысяч евро. С тех пор израильтянин провел лишь 5 официальных поединков за "горняков".