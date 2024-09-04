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Шахтер отдал в аренду в Израиль прошлогоднего новичка

Премьер-лига

Защитник пока так и не заиграл в Шахтере

Шахтер отдал в аренду в Израиль прошлогоднего новичка

maccabi-tlv.co.il

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Действующий чемпион Израиля "Маккаби" Тель-Авив объявил о переходе 21-летнего центрального защитника "Шахтера" Става Лемкина.

Речь идет об аренде на один сезон с опцией выкупа.

В израильской команде Став будет играть под четвертым номером.

"Я рад вернуться в "Маккаби" Тель-Авив, клуб, в котором я вырос. Я не могу дождаться встречи со своими новыми товарищами по команде и начала усердной работы, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Моя цель – помочь команде достичь всех наших целей в предстоящем сезоне, выиграв как можно больше национальных титулов и успешно проведя кампанию в Лиге Европы", - заявил Лемкин.

Напомним, Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Маккаби" Тель-Авив за 850 тысяч евро. С тех пор израильтянин провел лишь 5 официальных поединков за "горняков".

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Источник:
Маккабі
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
05.09.2024 в 00:12
Дивно, що не в Чорноморець
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2
0
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Комментарии 1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
05.09.2024 в 00:12
Дивно, що не в Чорноморець
Ответить
2
0

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