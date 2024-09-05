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Заря официально отдала форварда в аренду в Первую лигу
Футболист будет выступать за "Металлист 1925"
Фото: ПФК Львів
Нападающий "Зари" Владислав Бугай продолжит карьеру в "Металлисте 1925".
Он будет выступать за харьковский клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба луганчан. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
26-летний Бугай перешел в "Зарю" летом 2023 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей за луганчан и забил 1 гол. В нынешней кампании он на поле не появлялся. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.
Напомним, Бугай играл за юношеские команды "Шахтера", в том числе в Юношеской лиге УЕФА (4 поединка – 1 гол). Также он защищал цвета МФК "Николаева", "Черноморца", Буковины", "Мариуполя" и "Львова".
Накануне "Заря" продала Эдуардо Герреро в "Динамо".
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