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Заря официально отдала форварда в аренду в Первую лигу

Премьер-лига

Футболист будет выступать за "Металлист 1925"

Заря официально отдала форварда в аренду в Первую лигу

Фото: ПФК Львів

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Нападающий "Зари" Владислав Бугай продолжит карьеру в "Металлисте 1925".

Он будет выступать за харьковский клуб на правах аренды, сообщает пресс-служба луганчан. Соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

26-летний Бугай перешел в "Зарю" летом 2023 года. В минувшем сезоне он провел 19 матчей за луганчан и забил 1 гол. В нынешней кампании он на поле не появлялся. Transfermarkt оценивает футболиста в 300 тысяч евро.

Напомним, Бугай играл за юношеские команды "Шахтера", в том числе в Юношеской лиге УЕФА (4 поединка – 1 гол). Также он защищал цвета МФК "Николаева", "Черноморца", Буковины", "Мариуполя" и "Львова".

Накануне "Заря" продала Эдуардо Герреро в "Динамо".

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Заря (Луганск) Металлист 1925 (Харьков) Владислав Бугай
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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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