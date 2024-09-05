Форвард Полесья-2 получил вызов в сборную Латвии U-19

Нападающий "Полесья" Даниэлс Радзениекс получил вызов в сборную Латвии U-19, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее игрок вызывался в сборную U-17. Также на счету Даниэлса 2 гола в 2 товарищеских матчах за сборную U-19.

Напомним, "Полесье" подписало Радзениекса в летнее трансферное окно. Сначала он будет играть за вторую команду житомирян, которая выступает в группе А Второй лиги.