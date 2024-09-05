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Форвард Полесья-2 получил вызов в сборную Латвии U-19
Игрок проведет международную паузу в расположении сборной
Фото: ФК Полісся
Нападающий "Полесья" Даниэлс Радзениекс получил вызов в сборную Латвии U-19, сообщает клубная пресс-служба.
Ранее игрок вызывался в сборную U-17. Также на счету Даниэлса 2 гола в 2 товарищеских матчах за сборную U-19.
Напомним, "Полесье" подписало Радзениекса в летнее трансферное окно. Сначала он будет играть за вторую команду житомирян, которая выступает в группе А Второй лиги.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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