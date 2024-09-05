  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Форвард Полесья-2 получил вызов в сборную Латвии U-19
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Полесья-2 получил вызов в сборную Латвии U-19

Премьер-лига

Игрок проведет международную паузу в расположении сборной

Форвард Полесья-2 получил вызов в сборную Латвии U-19

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Нападающий "Полесья" Даниэлс Радзениекс получил вызов в сборную Латвии U-19, сообщает клубная пресс-служба.

Ранее игрок вызывался в сборную U-17. Также на счету Даниэлса 2 гола в 2 товарищеских матчах за сборную U-19.

Напомним, "Полесье" подписало Радзениекса в летнее трансферное окно. Сначала он будет играть за вторую команду житомирян, которая выступает в группе А Второй лиги.

Читайте такжеТри игрока ЛНЗ получили вызовы в европейские сборные
По теме
yellow-arrow
Стало известно, за сколько Маккаби Тель-Авив может выкупить игрока Шахтера
yellow-arrow
Заря официально отдала форварда в аренду в Первую лигу
yellow-arrow
Шахтер отдал в аренду в Израиль прошлогоднего новичка
Латвия Полесье (Житомир)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости