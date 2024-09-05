Стало известно, за сколько Маккаби Тель-Авив может выкупить игрока Шахтера

Центральный защитник "Шахтера" Став Лемкин официально перешел на правах аренды "Маккаби" Тель-Авив.

Как известно, арендное соглашение рассчитано на год и предусматривает право выкупа. Согласно данным Sport5.co.il, опция выкупа в договоре составляет 1,6 миллион евро.

Напомним, Лемкин перешел в "Шахтер" летом минувшего года из "Маккаби" Тель-Авив за 850 тысяч евро. С тех пор израильтянин провел лишь 5 официальных поединков за "горняков".