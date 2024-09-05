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Бывший клуб Герреро Маккаби получит 15% от перепродажи форварда
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Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" официально объявило о трансфере форварда "Зари" Эдуардо Герреро.
Контракт с игроком подписан на пять лет. По данным Transfermarkt, 24-летним панамец обошелся киевскому клубу в 2,5 миллиона евро.
Бывший клуб Герреро "Маккаби" Тель-Авив получит 15% процентов от перепродажи футболиста, сообщает One.co.il. Дело в том, что летом 2023 "Заря" воспользовалась опцией выкупа у "Маккаби" Тель-Авив. Израильский клуб получил за форварда 500 тысяч евро + процент от дальнейших продаж. Такие условия были прописаны в договоре.
Добавим, что ранее СМИ писали, что "Заря" будет иметь процент от последующей продажи. Также луганчане получат Игоря Горбача (который принадлежал "Динамо") на полноценный контракт и Влада Супрягу в аренду, если он понадобится тренерам "Зари".
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