Официально. Оболонь представила нового главного тренера

"Оболонь" представила нового главного тренера. Им стал Сергей Шищенко, сообщает пресс-служба пивоваров.

На этой должности он сменил Валерия Иващенко, которого клуб уволил вчера.

Детали соглашения с 48-летним специалистом пока неизвестны.

Ранее была информация, новому руководителю киевлян будут помогать Николай Гибалюк, который входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял, Александр Антоненко – ассистент предыдущего коуча "Оболони" Валерия Иващенко и Артем Кичак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Предыдущим местом работы Шищенко было "Полесье", которое он вывел в квалификацию Лиги конференций-2024/25, но был уволен в мае.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.