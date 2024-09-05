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Официально. Оболонь представила нового главного тренера

Премьер-лига
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Киевляне определились с преемником Иващенко

Официально. Оболонь представила нового главного тренера

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Оболонь" представила нового главного тренера. Им стал Сергей Шищенко, сообщает пресс-служба пивоваров.

На этой должности он сменил Валерия Иващенко, которого клуб уволил вчера.

Детали соглашения с 48-летним специалистом пока неизвестны.

Ранее была информация, новому руководителю киевлян будут помогать Николай Гибалюк, который входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял, Александр Антоненко – ассистент предыдущего коуча "Оболони" Валерия Иващенко и Артем Кичак, который будет отвечать за подготовку вратарей.

Предыдущим местом работы Шищенко было "Полесье", которое он вывел в квалификацию Лиги конференций-2024/25, но был уволен в мае.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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