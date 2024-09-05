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Кривбасс заработал на трансфере Кораблина из Миная в Зарю
Появились интересные детали перехода хавбека
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Стали известны интересные детали перехода полузащитника Тимура Кораблина из "Минаю" в "Зарю" этим летом.
Сообщалось, что луганский клуб заплатил минайцам за трансфер украинца 150 тысяч евро.
Теперь выяснилось, что на этом переходе заработал и "Кривбасс". Дело в том, что летом 2023 года криворожский клуб отпустил Кораблина в "Минай" бесплатно, но включил в договор процент от последующей продажи.
В нынешнем сезоне Кораблин принял участие в 3 матчах за "Зарю", без результативных действий. Его контракт с луганчанами рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.
В составе "Кривбасса" он выступал с января 2022 по август 2023 (11 матчей, 1 гол).
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