Кривбасс заработал на трансфере Кораблина из Миная в Зарю

Стали известны интересные детали перехода полузащитника Тимура Кораблина из "Минаю" в "Зарю" этим летом.

Сообщалось, что луганский клуб заплатил минайцам за трансфер украинца 150 тысяч евро.

Теперь выяснилось, что на этом переходе заработал и "Кривбасс". Дело в том, что летом 2023 года криворожский клуб отпустил Кораблина в "Минай" бесплатно, но включил в договор процент от последующей продажи.

В нынешнем сезоне Кораблин принял участие в 3 матчах за "Зарю", без результативных действий. Его контракт с луганчанами рассчитан до 30 июня 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 400 тысяч евро.

В составе "Кривбасса" он выступал с января 2022 по август 2023 (11 матчей, 1 гол).