Кравец: Не знаю тех людей, которым некомфортно работать с Суркисом в Динамо

Советник президента "Динамо" Артем Кравец рассказал о своей работе с Игорем Суркисом.

– С Игорем Суркисом часто общаетесь по рабочим вопросам?

– Если какой-то вопрос требует его вмешательства или нужно с ним что-то обсудить, то мы без проблем общаемся. Он всегда готов помочь, посоветовать, всегда в процессе. Но я не люблю беспокоить нашего президента по каким-то минимальным вопросам.

– Вы давно знаете Суркиса – сначала как футболист, а теперь как работник клуба. Как вам с ним работать? Есть много историй, что президент "Динамо" любит контролировать все.

– Он обязательно контролирует все процессы. Я думаю, что это правильно. Так и должно быть, тем более в таком клубе, как "Динамо". Мне с ним очень удобно работать. Считаю, что он сделал для клуба очень многое.

Сколько проблем и в Украине, и конкретно у Игоря Михайловича, если мы берем разные истории с Приватбанком и так далее. Но этот человек продолжает работать и делать все, чтобы "Динамо" Киев развивалось.

Я знал его как футболист, наверное, в несколько ином свете. Теперь у меня как менеджера немного другие отношения с президентом, но мне комфортно работать. Я не знаю тех людей, которым некомфортно работать с Игорем Михайловичем в "Динамо" Киев, – сказал Кравец.