Герреро: Должен дважды забить в ворота Лацио. И не только ему

Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро дал первое интервью после перехода в киевскую команду.

- Я очень счастлив присоединиться к киевскому "Динамо", знаю, что у этого клуба большая история, поэтому очень мотивирован после перехода.

- Знали ли вы о том, что киевский клуб активно следил за вами?

- Подписание контракта с "Динамо" дает поводы для гордости. Этот контракт был оформлен в конце трансферного окна. "Динамо" дало мне понять, что я нужен здесь, чтобы помочь достичь поставленных целей.

Теперь я с вами и с нетерпением жду первого матча. Интерес от "Динамо" был еще до Кубка Америки, самое главное, что слухи стали реальностью, и теперь я здесь. Сейчас я думаю только о своей игре и стремлюсь забивать как можно больше мячей.

- Как именно вы узнали о предложении от "Динамо"? Кто вам сообщил эту новость?

- Новостей и слухов вокруг трансферов футболистов всегда хватает, поэтому когда я услышал о Киеве, я сказал: "О, "Динамо", я хочу играть здесь!".

Читайте также Бывший клуб Герреро Маккаби получит 15% от перепродажи форварда

- Что вы знаете о "Динамо", его истории, игроках, воспитанниках?

- Знаю, что клуб подготовил немало топ-игроков. Один из них - Андрей Ярмоленко.

- Как бы вы могли себя описать несколькими словами, чтобы болельщики составили о вас впечатление?

- Я простой парень, который фокусируется на своей карьере. Я, действительно, счастлив, что удалось договориться о переходе в "Динамо". Первое, что могу сказать о себе, - это то, что я люблю свою семью и футбол.

- Какие ваши лучшие качества как футболиста?

- Мое главное преимущество - умение забивать мячи в чужие ворота.

- А что бы вы хотели улучшить в себе?

- Интересный вопрос. Скажу, что мне есть, над чем работать. Поэтому буду работать над собой именно в "Динамо".

- Впереди Лига Европы, где у "Динамо" много сильных соперников - "Рома", "Лацио", "Реал Сосьедад", "Галатасарай" и другие. Что можете сказать об этих командах?

- Пока что ничего, ведь я против них никогда не играл. Но у нас хорошая команда, и мы имеем хорошие шансы на качественное выступление.

- Перед подписанием контракта с "Динамо" вы сказали, что забьете дважды в ворота "Лацио"...

- Я буду стараться. И не только в ворота "Лацио".

- Почему вы выбрали для себя номер 39? Что он для вас означает?

- Именно под этим номером я дебютировал еще в Панаме, с тех пор я иду с ним всегда.

- Также вы говорили, что ваш любимый игрок - Криштиану Роналду. Стремитесь ли вы быть похожим на него?

- Нет, я пока не похож на него, но стараюсь прогрессировать. После переезда в Украину стараюсь показать свои лучшие стороны, - сказал Герреро.