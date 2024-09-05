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Верес проведет спарринг с Карпатами
Матч запланирован на 8 сентября
Фото: НК Верес
Клубы УПЛ стараются заполнить паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных, спаррингами.
"Верес" и "Карпаты" договорились о проведении контрольного матча, сообщает пресс-служба ровенчан. Товарищеская игра состоится в воскресенье, 8 сентября, на тренировочной базе львовского клуба.
О времени начала встречи и трансляции поединка будет известно позже.
Отметим, что эти команды встречались между собой в 1-м туре УПЛ. Тогда поединок завершился нулевой ничьей - 0:0.
Также напомним, что "Верес" с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Карпаты" идут на 11 строчке, набрав 5 пунктов.
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