Верес проведет спарринг с Карпатами

Клубы УПЛ стараются заполнить паузу в чемпионате, связанную с матчами сборных, спаррингами.

"Верес" и "Карпаты" договорились о проведении контрольного матча, сообщает пресс-служба ровенчан. Товарищеская игра состоится в воскресенье, 8 сентября, на тренировочной базе львовского клуба.

О времени начала встречи и трансляции поединка будет известно позже.

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Отметим, что эти команды встречались между собой в 1-м туре УПЛ. Тогда поединок завершился нулевой ничьей - 0:0.

Также напомним, что "Верес" с 4 очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Украины. "Карпаты" идут на 11 строчке, набрав 5 пунктов.