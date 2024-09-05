Герреро: Для меня честь быть первым панамским игроком в истории Динамо

Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро поделился мыслями после перехода в киевский клуб.

- Вы хорошо знаете о войне в Украине, которую развязали российские террористы, почему решили здесь остаться?

- Я, действительно, несколько боялся. Но с подобной ситуацией столкнулся еще в Израиле, поэтому был готов. Сейчас ситуация не самая лучшая, но, надеюсь, что дела пойдут вверх.

- Матчи чемпионата Украины проходят со зрителями, как можете оценить украинских болельщиков?

- Я слышал много хороших историй о динамовских болельщиках. Конечно, сейчас ситуация такова, что полностью ощутить всю атмосферу сложно, ведь стадионы нельзя заполнять до отказа. Но верю, что скоро ситуация должна улучшиться.

- Вы - первый представитель Панамы в истории "Динамо", является ли это поводом для гордости для вас?

- Для меня честь быть первым панамским игроком в истории клуба. Это важно для меня и для моей карьеры. Для нас, панамцев, сложно перейти на такой уровень в другую страну, поэтому я счастлив такому витку моей карьеры.

- Что можете сказать нашим болельщикам?

- Могу им пообещать, что мы проведем прекрасный сезон и сделаем все, чтобы привезти трофей в столицу Украины, - сказал Герреро.