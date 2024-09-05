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Герреро: Для меня честь быть первым панамским игроком в истории Динамо
Форвард прокомментировал свой переход в киевский клуб
Фото: ФК Динамо Київ
Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро поделился мыслями после перехода в киевский клуб.
- Вы хорошо знаете о войне в Украине, которую развязали российские террористы, почему решили здесь остаться?
- Я, действительно, несколько боялся. Но с подобной ситуацией столкнулся еще в Израиле, поэтому был готов. Сейчас ситуация не самая лучшая, но, надеюсь, что дела пойдут вверх.
- Матчи чемпионата Украины проходят со зрителями, как можете оценить украинских болельщиков?
- Я слышал много хороших историй о динамовских болельщиках. Конечно, сейчас ситуация такова, что полностью ощутить всю атмосферу сложно, ведь стадионы нельзя заполнять до отказа. Но верю, что скоро ситуация должна улучшиться.
- Вы - первый представитель Панамы в истории "Динамо", является ли это поводом для гордости для вас?
- Для меня честь быть первым панамским игроком в истории клуба. Это важно для меня и для моей карьеры. Для нас, панамцев, сложно перейти на такой уровень в другую страну, поэтому я счастлив такому витку моей карьеры.
- Что можете сказать нашим болельщикам?
- Могу им пообещать, что мы проведем прекрасный сезон и сделаем все, чтобы привезти трофей в столицу Украины, - сказал Герреро.