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Герреро: Для меня честь быть первым панамским игроком в истории Динамо

Премьер-лига

Форвард прокомментировал свой переход в киевский клуб

Герреро: Для меня честь быть первым панамским игроком в истории Динамо

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Новичок "Динамо" Эдуардо Герреро поделился мыслями после перехода в киевский клуб.

- Вы хорошо знаете о войне в Украине, которую развязали российские террористы, почему решили здесь остаться?

- Я, действительно, несколько боялся. Но с подобной ситуацией столкнулся еще в Израиле, поэтому был готов. Сейчас ситуация не самая лучшая, но, надеюсь, что дела пойдут вверх.

- Матчи чемпионата Украины проходят со зрителями, как можете оценить украинских болельщиков?

- Я слышал много хороших историй о динамовских болельщиках. Конечно, сейчас ситуация такова, что полностью ощутить всю атмосферу сложно, ведь стадионы нельзя заполнять до отказа. Но верю, что скоро ситуация должна улучшиться.

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- Вы - первый представитель Панамы в истории "Динамо", является ли это поводом для гордости для вас?

- Для меня честь быть первым панамским игроком в истории клуба. Это важно для меня и для моей карьеры. Для нас, панамцев, сложно перейти на такой уровень в другую страну, поэтому я счастлив такому витку моей карьеры.

- Что можете сказать нашим болельщикам?

- Могу им пообещать, что мы проведем прекрасный сезон и сделаем все, чтобы привезти трофей в столицу Украины, - сказал Герреро.

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Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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