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Официально. Колос арендовал венесуэльского нападающего из Альбасете
Договор содержит пункт о праве выкупа футболиста
Фото: ФК Колос
"Колос" объявил о подписании венесуэльского форварда "Альбасете" Джованни Боливара.
22-летний футболист будет играть за ковалевцев на правах аренды до конца сезона. Соглашение содержит пункт о праве выкупа венесуэльца.
Преимущества новичка - мобильность, скорость и агрессивность на чужой половине поля.
Боливар является воспитанником венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". В квалификации Олимпиады-2024 форвард забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23.
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Источник:ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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