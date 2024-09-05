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Официально. Колос арендовал венесуэльского нападающего из Альбасете

Премьер-лига

Договор содержит пункт о праве выкупа футболиста

Официально. Колос арендовал венесуэльского нападающего из Альбасете

Фото: ФК Колос

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"Колос" объявил о подписании венесуэльского форварда "Альбасете" Джованни Боливара.

22-летний футболист будет играть за ковалевцев на правах аренды до конца сезона. Соглашение содержит пункт о праве выкупа венесуэльца.

Преимущества новичка - мобильность, скорость и агрессивность на чужой половине поля.

Боливар является воспитанником венесуэльского клуба "Депортиво Ла-Гуайра". В квалификации Олимпиады-2024 форвард забил 3 гола в 7 матчах за сборную Венесуэлы U-23.

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Альбасете (Испания) Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос
Опубликовал: Алина Ерофеева
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