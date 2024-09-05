Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Вереса: Этот чемпионат - очень зрелищный, много неожиданных результатов
Олег Шандрук - о стартовых пяти турах УПЛ
Фото: НК Верес
Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук оценил результаты выступлений команды в стартовых пяти турах чемпионата и рассказал о подготовке к следующей календарной игре с "Полесьем".
- Олег Николаевич, как оцениваете игру команды в стартовых пяти турах чемпионата? При большей удаче - могли бы получить больше очков?
- На тройку по пятибалльной шкале. Могли бы мы получить больше очков при большей удаче? Я сторонник того, что вместо того, чтобы рассчитывать на удачу - нужно систематически работать над собственными ошибками, чтобы их не повторять. У нас были проблемы на завершающей стадии. Мы создавали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на большее количество очков в стартовых матчах чемпионата.
- Как оцениваете игру новичков и молодежи?
- Удовлетворительно. Убежден, что наши новички с каждым туром добавляют в качестве игры. И наша молодежь получала игровое время. Больше всего, конечно, это касается Михаила Протасевича. Он уже заявил о себе. К сожалению, из-за болезни Михаил пропустил игру с "Левым Берегом".
- Как команда заполнит паузу в чемпионате до игры с "Полесьем"?
- После нескольких выходных мы снова собираемся вместе в четверг. В воскресенье во Львове сыграем контрольный матч с "Карпатами". Затем сразу начнем подготовку к игре чемпионата с "Полесьем". Будем работать в режиме одной и двух тренировок ежедневно.
- Как в целом оцениваете уровень конкурентности нового чемпионата?
- Чемпионат - очень интересный. Много неожиданных результатов, много забитых мячей. Считаю, что этот чемпионат - уже очень зрелищный. Это должно нравиться болельщикам.
- Чего ожидаете от сборной Украины в матчах Лиги наций с Албанией и Чехией?
- Конечно, от сборной Украины в стартовых матчах Лиги наций ожидаем яркой игры, побед и положительных результатов, - резюмировал Шандрук.
Популярное сейчас
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Бывший центрхав Динамо завершил карьеру
- Суркис одобряет. Перес готов продать Винисиуса
- Матч Кривбасс – Шахтер перенесен. Команды доиграют игру в одну из резервных дат
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Если Милан уволит Фонсеку, то будет платить трем тренерам одновременно