Тренер Вереса: Этот чемпионат - очень зрелищный, много неожиданных результатов

Исполняющий обязанности главного тренера "Вереса" Олег Шандрук оценил результаты выступлений команды в стартовых пяти турах чемпионата и рассказал о подготовке к следующей календарной игре с "Полесьем".

- Олег Николаевич, как оцениваете игру команды в стартовых пяти турах чемпионата? При большей удаче - могли бы получить больше очков?

- На тройку по пятибалльной шкале. Могли бы мы получить больше очков при большей удаче? Я сторонник того, что вместо того, чтобы рассчитывать на удачу - нужно систематически работать над собственными ошибками, чтобы их не повторять. У нас были проблемы на завершающей стадии. Мы создавали достаточно моментов, чтобы рассчитывать на большее количество очков в стартовых матчах чемпионата.

- Как оцениваете игру новичков и молодежи?

- Удовлетворительно. Убежден, что наши новички с каждым туром добавляют в качестве игры. И наша молодежь получала игровое время. Больше всего, конечно, это касается Михаила Протасевича. Он уже заявил о себе. К сожалению, из-за болезни Михаил пропустил игру с "Левым Берегом".

- Как команда заполнит паузу в чемпионате до игры с "Полесьем"?

- После нескольких выходных мы снова собираемся вместе в четверг. В воскресенье во Львове сыграем контрольный матч с "Карпатами". Затем сразу начнем подготовку к игре чемпионата с "Полесьем". Будем работать в режиме одной и двух тренировок ежедневно.

Читайте также Верес проведет спарринг с Карпатами

- Как в целом оцениваете уровень конкурентности нового чемпионата?

- Чемпионат - очень интересный. Много неожиданных результатов, много забитых мячей. Считаю, что этот чемпионат - уже очень зрелищный. Это должно нравиться болельщикам.

- Чего ожидаете от сборной Украины в матчах Лиги наций с Албанией и Чехией?

- Конечно, от сборной Украины в стартовых матчах Лиги наций ожидаем яркой игры, побед и положительных результатов, - резюмировал Шандрук.