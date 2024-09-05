Шахтер среди них. Стали известны клубы, которые интересовались Герреро

Панамским нападающим Эдуардо Герреро перед переходом в "Динамо" интересовался целый ряд клубов. Об этом сообщает журналист Мануэль Дельгадо, ссылаясь на слова агента игрока - Эдгарда Карлеса.

Кроме киевского клуба, интерес к Герреро проявляли донецкий "Шахтер", сербские "Црвена Звезда" и "Партизан", турецкий "Гезтепе" и венгерский "Ференцварош".

Однако по итогу только "Динамо" сумело удовлетворить финансовые запросы "Зари".

Напомним, 24-летний нападающий подписал контракт с "бело-синими" до 2029 года.