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Шахтер среди них. Стали известны клубы, которые интересовались Герреро

Премьер-лига
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"Динамо" выиграло конкуренцию у дончан и еще четырех команд

Шахтер среди них. Стали известны клубы, которые интересовались Герреро

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Панамским нападающим Эдуардо Герреро перед переходом в "Динамо" интересовался целый ряд клубов. Об этом сообщает журналист Мануэль Дельгадо, ссылаясь на слова агента игрока - Эдгарда Карлеса.

Кроме киевского клуба, интерес к Герреро проявляли донецкий "Шахтер", сербские "Црвена Звезда" и "Партизан", турецкий "Гезтепе" и венгерский "Ференцварош".

Однако по итогу только "Динамо" сумело удовлетворить финансовые запросы "Зари".

Напомним, 24-летний нападающий подписал контракт с "бело-синими" до 2029 года.

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Динамо (Киев) Эдуардо Герреро
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Источник:
Manuel Delgado
Опубликовал: Алина Ерофеева
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