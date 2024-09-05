Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шахтер среди них. Стали известны клубы, которые интересовались Герреро
"Динамо" выиграло конкуренцию у дончан и еще четырех команд
Фото: ФК Динамо Київ
Панамским нападающим Эдуардо Герреро перед переходом в "Динамо" интересовался целый ряд клубов. Об этом сообщает журналист Мануэль Дельгадо, ссылаясь на слова агента игрока - Эдгарда Карлеса.
Кроме киевского клуба, интерес к Герреро проявляли донецкий "Шахтер", сербские "Црвена Звезда" и "Партизан", турецкий "Гезтепе" и венгерский "Ференцварош".
Однако по итогу только "Динамо" сумело удовлетворить финансовые запросы "Зари".
Напомним, 24-летний нападающий подписал контракт с "бело-синими" до 2029 года.
Популярное сейчас
- Довбик не сыграет за сборную Украины в сентябрьских матчах
- Официально. Украинский клуб снялся с чемпионата
- Бывший центрхав Динамо завершил карьеру
- СМИ: Звездный форвард Зари перейдет в Динамо
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- ТаТоТаке: Металлист 1925 подписал еще одного футболиста с опытом игр в УПЛ