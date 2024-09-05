СМИ: Динамо продлило контракт с Супрягой и отправило его в аренду

Форвард "Динамо" Владислав Супряга переходит в "Зарю", сообщает Football Hub.

По информации источника, 24-летний нападающий будет играть за луганчан на правах аренды до конца сезона. При этом отмечается, что Супряга продлил свой контракт с киевским клубом еще на год. Предыдущее соглашение было до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".

В нынешнем сезоне Владислав провел 5 матчей за "бело-синих", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.