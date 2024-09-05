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СМИ: Динамо продлило контракт с Супрягой и отправило его в аренду

Премьер-лига

Форвард проведет сезон в другом клубе УПЛ

СМИ: Динамо продлило контракт с Супрягой и отправило его в аренду

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Супряга переходит в "Зарю", сообщает Football Hub.

По информации источника, 24-летний нападающий будет играть за луганчан на правах аренды до конца сезона. При этом отмечается, что Супряга продлил свой контракт с киевским клубом еще на год. Предыдущее соглашение было до лета 2026 года.

Ранее сообщалось, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".

В нынешнем сезоне Владислав провел 5 матчей за "бело-синих", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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Заря (Луганск) Динамо (Киев) Владислав Супряга
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Источник:
Football Hub
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Spokoyno (Київ)
05.09.2024 в 15:27
Чудо менеджменту братків Купити за 6 млн, а наразі він і за 10% ціх коштів не вартує!
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Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.09.2024 в 15:27
Чудо менеджменту братків Купити за 6 млн, а наразі він і за 10% ціх коштів не вартує!
Ответить
1
0

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