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СМИ: Динамо продлило контракт с Супрягой и отправило его в аренду
Форвард проведет сезон в другом клубе УПЛ
Фото: ФК Динамо Київ
Форвард "Динамо" Владислав Супряга переходит в "Зарю", сообщает Football Hub.
По информации источника, 24-летний нападающий будет играть за луганчан на правах аренды до конца сезона. При этом отмечается, что Супряга продлил свой контракт с киевским клубом еще на год. Предыдущее соглашение было до лета 2026 года.
Ранее сообщалось, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".
В нынешнем сезоне Владислав провел 5 матчей за "бело-синих", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.
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