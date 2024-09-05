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Оболонь огласила условия контракта с новым главным тренером

Премьер-лига

Команду принял Сергей Шищенко

Оболонь огласила условия контракта с новым главным тренером

instagram.com/fc_obolon_kyiv

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"Оболонь", которая утром 5 сентября объявила о назначении Сергея Шищенко новым главным тренером, огласила детали контракта со специалистом.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Напомним, что Шищенко на своем посту заменил Валерия Иващенко. В минувшем сезоне наставник тренировал "Звягель" и "Полесье", но покинул житомирскую команду после завершения чемпионата.

"Оболонь" неудачно начала новый сезон, набрав 1 пункт после пяти матчей.

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Сергей Шищенко Оболонь (Киев)
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2024 в 18:25
Шищенко не тот вариант
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
05.09.2024 в 18:25
Шищенко не тот вариант
Ответить
0
1

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