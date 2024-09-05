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Оболонь огласила условия контракта с новым главным тренером
Команду принял Сергей Шищенко
instagram.com/fc_obolon_kyiv
"Оболонь", которая утром 5 сентября объявила о
Соглашение сторон рассчитано на 3 года.
Напомним, что Шищенко на своем посту заменил Валерия Иващенко. В минувшем сезоне наставник тренировал "Звягель" и "Полесье", но покинул житомирскую команду после завершения чемпионата.
"Оболонь" неудачно начала новый сезон, набрав 1 пункт после пяти матчей.
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Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Михаил Черныш
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alex.belogubko (одесса)
05.09.2024 в 18:25
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