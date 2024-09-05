Оболонь огласила условия контракта с новым главным тренером

"Оболонь", которая утром 5 сентября объявила о назначении Сергея Шищенко новым главным тренером , огласила детали контракта со специалистом.

Соглашение сторон рассчитано на 3 года.

Напомним, что Шищенко на своем посту заменил Валерия Иващенко. В минувшем сезоне наставник тренировал "Звягель" и "Полесье", но покинул житомирскую команду после завершения чемпионата.

"Оболонь" неудачно начала новый сезон, набрав 1 пункт после пяти матчей.