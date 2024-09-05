Судаков - об отложенном матче с Кривбассом: Сложно это передать

Полузащитник "Шахтера " Георгий Судаков высказался о матче 5-го тура УПЛ с "Кривбассом", который не был доигран из-за затяжной воздушной тревоги.

"Сложно это передать... Когда ты играешь в футбол, а тут воздушная тревога, летят ракеты и прерываешь матч. Ты 2,5 часа сидишь в укрытии, а потом решают вообще не играть.

Это невозможно. Страна-террорист постоянно атакует. Мы знаем про прилеты в Полтаве, Сумах, Харькове и других городах", – сказал Судаков.