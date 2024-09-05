Фесюн - о переходе в Шахтер: На уровне разговоров можно и в Манчестер Сити уехать, и в Барселону

Голкипер " Шахтера " Кирилл Фесюн рассказал, почему и как летом он перебрался в донецкий клуб из "Колоса".

- В марте, на вопрос о якобы уже пройденном медосмотре в "Шахтере", вы ответили: "Вы что издеваетесь?! Я игрок "Колоса" - откройте сайт УПЛ и все увидите". Поделитесь с нами подробностями переговоров с "Шахтером" и когда вы впервые узнали о серьезной заинтересованности со стороны донецкого клуба?

– Понимаете, я на тот момент был игроком "Колоса". У нас начался тогда довольно тяжелый период, мы теряли очки в матчах, где не должны этого делать. И именно в этот момент на всех сайтах, в соцсетях постоянно писали обо мне в контексте "Шахтера". Хотя я был футболистом ковалевского клуба и делал все возможное, чтобы команда достигла максимальных целей в сезоне.

Я не помню уже точную дату, но действительно где-то весной мне агент сообщил о заинтересованности со стороны "Шахтера". Медосмотр действительно был, однако я точно не помню когда именно. В принципе, о переходе в "Шахтер" я уже знал весной, но не хотел придавать этому большого значения, потому что уважал ковалевский клуб и партнеров по команде и был полностью сосредоточен на выступлениях за "Колос".

– С начала 2024 года, в СМИ постоянно вас связывали с "Шахтером". Со спортивной точки зрения судя за все, на вас это никак не сказалось. Вы в течение всего сезона показывали стабильно высокий уровень игры. Но что в этот период времени у вас происходило внутри, когда вы оставались один на один с самим собой? Что вы ощущали?

– Честно говоря, вообще не придавал этому большого значения. Я в это просто не верил. Впервые я увидел информацию о якобы заинтересованности "Шахтера", когда был в отпуске. Мне кто-то прислал сообщение, но я в это не поверил, подумал о себе: "Да нет, не может такого быть". Потому быстро об этом забыл. Пытался вообще не о чем не думать, кроме выступлений за "Колос". Я спокойно все эти слухи воспринимал, на мое психологическое состояние это никак не отразилось.

– За все время распространения слухов о трансфере в "Шахтер", у вас было общение с руководством "Колоса" по этому поводу?

– Этими вопросами занимается мой агент. Я полностью сосредоточен на футболе. Поэтому я туда особо не лез. Мне агент сообщил о заинтересованности со стороны "Шахтера" и спросил мое желание присоединиться к этому клубу. Я ответил, что это большая возможность, которая выпадает раз в жизни. Он сказал, что в этом случае будем работать в этом направлении. Вот и все.

- Был ли в этот период времени к вам интерес со стороны других украинских или зарубежных клубов? Прошлым летом, например, была информация, что английский "Брентфорд" за вас готов заплатить три миллиона евро.

- Был определенный интерес со стороны некоторых украинских клубов, но "Шахтер" был настойчивее и предложил лучшие условия. Относительно зарубежных клубов я не знаю, возможно, были какие-то разговоры, но мы с агентом разговариваем только когда дело доходит до конкретики. На уровне разговоров можно и в "Манчестер Сити" уехать, и в "Барселону". Мне это не интересно. Конкретное и лучшее предложение было от "Шахтера".

Что касается "Брентфорда"? Что-то слышал об этом, но прямо на уровне слухов. Агент мне по этому поводу ничего не говорил. Тем более где я и где "Брентфорд".

- Наверное, Ярмолюк тоже сначала так думал...

– Возможно, но я в "Шахтере" и меня полностью это устраивает.

- По информации Трансфермаркта, "Шахтер" за вас заплатил 3 миллиона долларов. Что чувствует молодой парень из Чернигова, когда за него отдают миллионы?

– Откровенно говоря, я даже не знаю сколько за меня заплатили. Это не мое дело. Если клубы договорились между собой, значит, все всех устроило и это самое главное. Я в такие вопросы не лезу. Финансовые процессы пусть разрешают президенты. Мне нужно работать и стараюсь играть как можно лучше. Все остальное меня не беспокоит, я полностью сконцентрирован на своей работе.