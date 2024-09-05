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Карпаты подписали бразильского хавбека Бруниньо
Клуб еще не объявил о подписании, но в заявке он уже есть
Фото: twitter.com/Boavista FC/Автор - невідомий
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Официально клуб о подписании еще не огласил, но 24-летний футболист уже есть в заявке клуба на сайте УПЛ.
Отметим, что Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.
Его контракт с бразильским клубом был рассчитан до 31 декабря 2025 года.
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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