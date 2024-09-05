Карпаты подписали бразильского хавбека Бруниньо

" Карпаты " подписали бразильского атакующего хавбека "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейра да Силвы (Бруниньо).

Официально клуб о подписании еще не огласил, но 24-летний футболист уже есть в заявке клуба на сайте УПЛ.

Отметим, что Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.

Его контракт с бразильским клубом был рассчитан до 31 декабря 2025 года.