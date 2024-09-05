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Карпаты подписали бразильского хавбека Бруниньо

Премьер-лига
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Клуб еще не объявил о подписании, но в заявке он уже есть

Карпаты подписали бразильского хавбека Бруниньо

Фото: twitter.com/Boavista FC/Автор - невідомий

Новина українською

"Карпаты" подписали бразильского атакующего хавбека "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейра да Силвы (Бруниньо).

Официально клуб о подписании еще не огласил, но 24-летний футболист уже есть в заявке клуба на сайте УПЛ.

Отметим, что Бруниньо может сыграть как на позиции инсайда, так и на обоих флангах полузащиты.

Его контракт с бразильским клубом был рассчитан до 31 декабря 2025 года.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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