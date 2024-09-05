Кривбасс объявил имя лучшего игрока команды в августе

Болельщики " Кривбасса " выбрали лучшего игрока команды в августе 2024 года.

Им стал Иван Дибанго, который получил 27% поддержки болельщиков.

За полузащитника Юрия Вакулко отдали голоса 22% фанатов, а за защитника Александра Романчука – 19%. Нападающий Принс Аду набрал 17% поддержки, защитник Тимур Стецьков – 15%.

В августе в активе Ивана – 7 матчей: 3 – в УПЛ и 4 – в Лиге Европы и Лиге Конференций.

Напомним, лучшим игроком криворожцев в мае стал вратарь Владимир Маханьков.