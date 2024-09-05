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Израильский клуб ведет переговоры с Динамо по Диалло

Премьер-лига

Израильские СМИ пишут, что стороны близки к соглашению

Израильский клуб ведет переговоры с Динамо по Диалло

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Хапоэль" Иерусалим намерен подписать вингера "Динамо" Самбу Диалло.

Как сообщает израильское издание Sport5, клубы ведут переговоры по возможному трансферу.

Отмечается, что израильский клуб близится к подписанию 21-летнего сенегальца.Будет это полноценный переход или аренда, не уточняется.

Диалло играет за первую команду "Динамо" с сентября 2022 года, на его счету 1 гол в 17 матчах.

Контракт игрока с киевлянами рассчитан до завершения 2026 года.

"Хапоэль" Иерусалим в прошлом сезоне финишировал 7-м в чемпионате Израиля.

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Динамо (Киев) Самба Диалло
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Источник:
sport5
Опубликовал: Михаил Черныш
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