Израильский клуб ведет переговоры с Динамо по Диалло

"Хапоэль" Иерусалим намерен подписать вингера " Динамо " Самбу Диалло.

Как сообщает израильское издание Sport5, клубы ведут переговоры по возможному трансферу.

Отмечается, что израильский клуб близится к подписанию 21-летнего сенегальца.Будет это полноценный переход или аренда, не уточняется.

Диалло играет за первую команду "Динамо" с сентября 2022 года, на его счету 1 гол в 17 матчах.

Контракт игрока с киевлянами рассчитан до завершения 2026 года.

"Хапоэль" Иерусалим в прошлом сезоне финишировал 7-м в чемпионате Израиля.