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Израильский клуб ведет переговоры с Динамо по Диалло
Израильские СМИ пишут, что стороны близки к соглашению
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Хапоэль" Иерусалим намерен подписать вингера "
Как сообщает израильское издание Sport5, клубы ведут переговоры по возможному трансферу.
Отмечается, что израильский клуб близится к подписанию 21-летнего сенегальца.Будет это полноценный переход или аренда, не уточняется.
Диалло играет за первую команду "Динамо" с сентября 2022 года, на его счету 1 гол в 17 матчах.
Контракт игрока с киевлянами рассчитан до завершения 2026 года.
"Хапоэль" Иерусалим в прошлом сезоне финишировал 7-м в чемпионате Израиля.
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