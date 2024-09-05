Черноморец рассчитался с долгами по зарплате с Авагимяном

Экс-хавбек " Черноморца " Артур Авагимян, который сейчас играет за ЛНЗ, заявил, что одесский клуб закрыл все вопросы по зарплате игрока.

"Хотел бы поблагодарить руководство "Черноморца". Все вопросы по зарплате закрыты, мы пришли к общему компромиссу", – написал в своем телеграмм-канале Авагимян.

Напомним, что 27-летний украинец перешел в "Александрию" из "Черноморца" зимой 2022 года, но последние два сезона играл за одесситов на правах аренды. Этим летом футболист перешел в ЛНЗ.