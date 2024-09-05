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Черноморец рассчитался с долгами по зарплате с Авагимяном

Премьер-лига
Обновлено

Одесский клуб закрыл все вопросы по зарплате игрока

Черноморец рассчитался с долгами по зарплате с Авагимяном

Фото: ФК Чорноморець

Новина українською

Экс-хавбек "Черноморца" Артур Авагимян, который сейчас играет за ЛНЗ, заявил, что одесский клуб закрыл все вопросы по зарплате игрока.

"Хотел бы поблагодарить руководство "Черноморца". Все вопросы по зарплате закрыты, мы пришли к общему компромиссу", – написал в своем телеграмм-канале Авагимян.

Напомним, что 27-летний украинец перешел в "Александрию" из "Черноморца" зимой 2022 года, но последние два сезона играл за одесситов на правах аренды. Этим летом футболист перешел в ЛНЗ.

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Черноморец (Одесса) ЛНЗ (Черкассы) Артур Авагимян
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Источник:
Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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