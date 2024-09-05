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Черноморец рассчитался с долгами по зарплате с Авагимяном
Одесский клуб закрыл все вопросы по зарплате игрока
Фото: ФК Чорноморець
Экс-хавбек "
"Хотел бы поблагодарить руководство "Черноморца". Все вопросы по зарплате закрыты, мы пришли к общему компромиссу", – написал в своем телеграмм-канале Авагимян.
Напомним, что 27-летний украинец перешел в "Александрию" из "Черноморца" зимой 2022 года, но последние два сезона играл за одесситов на правах аренды. Этим летом футболист перешел в ЛНЗ.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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