Экс-игрок Ингульца Кучеренко: Все, что говорит Поворознюк, я делил бы на два

Украинский полузащитник Александр Кучеренко, который сейчас играет в чемпионате Узбекистане, вспомнил свой период карьеры в " Ингульце ".

– В позапрошлом сезоне "Ингулец" вылетел из УПЛ. Первым потрясением стала отставка Сергея Лавриненко, хотя ранее президент Александр Поворознюк говорил, что никогда его не уволит. Поворознюк вообще человек слова?

– Фух… Это такой интересный человек, я так скажу. Все, что он говорит, я делил бы на два. Ибо не все, что он говорит, может быть правдой. Вот такую ​​я бы дал ему характеристику.

Поскольку я много времени работал с ним, то уже знаю, когда он говорит правду, когда преувеличивает, а когда ложь. Посторонние люди могут его слушать и говорить: "Да он красавец!". Я ведь знаю другую ситуацию.

– Перед переходными матчами с ЛНЗ (1:1, 1:2) Поворознюк уволил с должности главного тренера еще и Сергея Ковальца. Команда поняла такое решение?

– На самом деле Ковальца убирали еще перед последним туром с "Вересом" (0:1). Пришел президент на собрание и сказал, что Ковалец уволен. Мы потом командой позвонили по телефону Григорьевичу и вступились за тренера и попросили оставить его. Он согласился, но после "Вереса" все же его убрал.

Могу сказать, что перед стыковыми матчами у команды уже не было никаких сил и особенно эмоций. Морально все были подавлены. Еще Поворознюк тогда пропал, перестал платить премии… А когда появился, было уже поздно. С ЛНЗ у нас не было шансов.

Все футболисты знали, кто куда уйдет. Уже договорились. Многим было все равно.

– Вам тоже?

– У меня был вариант с "Оболонью". Мне звонили по телефону и я предварительно общался. Все равно мы с пацанами как профессионалы отработали до конца. Хотя понимали, что Поворознюк не даст зарплату за июнь, если команда вылетит. Так оно и вышло.

– Накануне стыков с ЛНЗ команду покинул еще и на тот момент один из ассистентов Ковальца – Младен Бартулович, и это очень болезненно воспринял Поворознюк. Что тогда произошло?

– Еще когда убрали Лавриненко, то Бартуловича, поскольку у него была лицензия В, назначили и.о. главного тренера. Насколько я знал, Бартуловича с Лупашко должны были оставить и на вторую часть сезона, но потом как-то всплыла кандидатура Ковальца. Его назначили в последний момент уже перед сборами.

Когда убрали Ковальца, Поворознюк сказал, что главным тренером будет Лупашко. Возможно, Младену это не понравилось или обидело. Перед стыковыми играми он ушел. Не знаю, чем он руководствовался, но, по моему мнению, ему нужно было остаться. Коллектив был с ним в очень хороших отношениях. Мы были не как тренеры и игроки, а как одна пацанская банда.

Тем не менее, думаю, что он должен был остаться. Однако он ушел и, в принципе, оставил всю ответственность на Лупашко. Это не очень хорошо.