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Хавбек Полесья Мустафаев: Премиальные за победу над Шахтером – не рекордные в моей карьере

Премьер-лига

За матч с Шахтером игроки Полесья получили пятикратные премиальные

Хавбек Полесья Мустафаев: Премиальные за победу над Шахтером – не рекордные в моей карьере

Фото: ФК Полісся

Новина українською

Вингер житомирского "Полесья" Эмиль Мустафаев высказался о старте житомирской команды в нынешнем сезоне УПЛ и победе в чемпионате над "Шахтером" (1:0).

–Прошло пять стартовых туров, уже можно сделать первые выводы. Насколько ты доволен стартом сезона для "Полесья"?

– Если брать с еврокубками, то я не скажу, что мы прямо их провалили, но выступили совсем не так, как хотели. У нас появилось множество новых людей, новый тренерский штаб, другие требования. Нам нужно было немного больше времени, тогда противостояние с Олимпией получилось бы совсем другим.

Даже после этих матчей было видно, что мы стали набирать ход в чемпионате. В первой игре с "Шахтером" я считаю, что мы почти ничего не дали им создать. Мы хорошо сыграли в обороне. Поэтому нам удалось выиграть этот матч.

Дальше была игра против "Ингульца", мы хорошо играли и должны были побеждать. В первом тайме игра была равной, а во втором мы их полностью обыграли, просто не использовали свои моменты. А потом мы выиграли две игры подряд. Поэтому я доволен тем, как мы сейчас идем.

– Матч против "Шахтера" – яркое событие не только для "Полесья", но и для УПЛ. После матча в раздевалку вошел Геннадий Буткевич и пообещал пятикратные премиальные. Получил ли ты эти средства?

– Конечно. Не прямо сразу, а где-то через 2-3 дня.

– Это рекордные премиальные в твоей карьере.

– Нет. Не скажу когда, но было больше.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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