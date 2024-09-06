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Хавбек Полесья Мустафаев: Премиальные за победу над Шахтером – не рекордные в моей карьере
За матч с Шахтером игроки Полесья получили пятикратные премиальные
Фото: ФК Полісся
Вингер житомирского "
–Прошло пять стартовых туров, уже можно сделать первые выводы. Насколько ты доволен стартом сезона для "Полесья"?
– Если брать с еврокубками, то я не скажу, что мы прямо их провалили, но выступили совсем не так, как хотели. У нас появилось множество новых людей, новый тренерский штаб, другие требования. Нам нужно было немного больше времени, тогда противостояние с Олимпией получилось бы совсем другим.
Даже после этих матчей было видно, что мы стали набирать ход в чемпионате. В первой игре с "Шахтером" я считаю, что мы почти ничего не дали им создать. Мы хорошо сыграли в обороне. Поэтому нам удалось выиграть этот матч.
Дальше была игра против "Ингульца", мы хорошо играли и должны были побеждать. В первом тайме игра была равной, а во втором мы их полностью обыграли, просто не использовали свои моменты. А потом мы выиграли две игры подряд. Поэтому я доволен тем, как мы сейчас идем.
– Матч против "Шахтера" – яркое событие не только для "Полесья", но и для УПЛ. После матча в раздевалку вошел Геннадий Буткевич и пообещал пятикратные премиальные. Получил ли ты эти средства?
– Конечно. Не прямо сразу, а где-то через 2-3 дня.
– Это рекордные премиальные в твоей карьере.
– Нет. Не скажу когда, но было больше.
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