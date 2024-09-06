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Шаран может вернуться к работе. Перволиговый клуб уже начал переговоры со специалистом

Премьер-лига
Обновлено

Экс-наставник Александрии покинул Минай в ноябре 2023 года

Шаран может вернуться к работе. Перволиговый клуб уже начал переговоры со специалистом

Новина українською

Владимир Шаран с минувшей осени находится без работы. После продолжительной паузы он готов рассматривать предложения не только от представителей УПЛ.

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Сообщается, что потенциальным сотрудничеством интересуется "Кудровка". По информации источника, амбиции клуба соответствуют уровню и опыту специалиста. Стороны приступили к переговорам.

Шаран дважды выводил "Александрию" в элитный дивизион, а в сезоне 2013/14 завоевал серебряные награды Первой лиги во главе "горожан". Напомним, что "Кудровка" выступает во втором дивизионе благодаря сделке с "Нивой" (Бузова). Клуб с Черниговщины поглотил коллектив из Киевской области.

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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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