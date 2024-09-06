Зверов – о Герреро в Динамо: При условии надлежащей работы может забить 20 голов за сезон

Главный редактор проекта "Профутбол Digital" Владимир Зверов высказал свое мнение о громком трансфере вице-чемпиона УПЛ.

Игрок, который при должном отношении к работе может "на коленях" обыгрывать многих соперников во внутренних состязаниях. Игрок, который очень старался в Лиге конференций, чтобы быть замеченным Европой. Но игрок, который может на поле показывать свои нервы и свою гордость, когда что-то идет не так. Когда партнер не туда открылся (по его мнению) или что-то подобное".

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"Он может забивать очень много на уровне УПЛ и достаточно на уровне Лиги Европы. Сам может организовать гол и не один. Вспоминается удар из ниоткуда в прошлом сезоне против "Металлиста 1925".

"Динамо" вырвало реально сильного игрока. При должной работе и командной, и над самим собой, это может быть 20 голов за сезон во всех турнирах. Пусть это будет прогноз", – считает комментатор.