Премьер-лига
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Трансляции матчей Вереса собрали более полумиллионной зрительской аудитории
Команда вызывает интерес болельщиков
nkveres.com
Согласно мониторинговым данным вещателя, матчи "красно-черных" с "Карпатами", "Динамо", "Кривбассом" и "Колосом" на ОТТ-платформах и у кабельных провайдеров вживую просмотрели почти 575 тысяч зрителей.
Все четыре стартовые игры ровенского коллектива в чемпионате вошли в топ-15 самых рейтинговых поединков УПЛ.ТБ:
- Верес – Динамо (189 024 зрителя)
- Верес – Кривбасс (137 219)
- Верес – Карпаты (130 413)
- Колос – Верес (118 186)
Также "народный клуб" среди лидеров по посещаемости домашних встреч. На матче против "Динамо" присутствовало более 4 500 болельщиков.
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Опубликовал: Александр Симченко
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