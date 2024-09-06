Трансляции матчей Вереса собрали более полумиллионной зрительской аудитории

Согласно мониторинговым данным вещателя, матчи "красно-черных" с "Карпатами", "Динамо", "Кривбассом" и "Колосом" на ОТТ-платформах и у кабельных провайдеров вживую просмотрели почти 575 тысяч зрителей.

Все четыре стартовые игры ровенского коллектива в чемпионате вошли в топ-15 самых рейтинговых поединков УПЛ.ТБ:

Верес – Динамо (189 024 зрителя)

Верес – Кривбасс (137 219)

Верес – Карпаты (130 413)

Колос – Верес (118 186)

Также "народный клуб" среди лидеров по посещаемости домашних встреч. На матче против "Динамо" присутствовало более 4 500 болельщиков.

