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"Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом

Премьер-лига

У футболиста родился мальчик

"Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом

Фото: Instagram

Новина українською

В семье защитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Попова пополнение. 4 сентября у футболиста родился сын. Мальчика назвали Даниил.

О радостном событии сообщила супруга Дениса Дарья.

"Даня. Наша вселенная. 04/09/2024", — написала Дарья.

Отметим, что Попов из-за травмы пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.

"Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом - изображение 1
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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