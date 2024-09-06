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"Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
У футболиста родился мальчик
Фото: Instagram
В семье защитника "Динамо" и сборной Украины Дениса Попова пополнение. 4 сентября у футболиста родился сын. Мальчика назвали Даниил.
О радостном событии сообщила супруга Дениса Дарья.
"Даня. Наша вселенная. 04/09/2024", — написала Дарья.
Отметим, что Попов из-за травмы пропустит сентябрьские матчи сборной Украины в Лиге наций.
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