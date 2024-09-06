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Александрия проведет контрольный матч с Ворсклой
Спарринг состоится 7 сентября
Фото: ФК Олександрія
"Александрия" заполнит паузу на матчи сборных контрольным поединком с "Ворсклой", сообщает пресс-служба горожан.
Спарринг состоится в субботу, 7 сентября на стадионе КСК "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.
Отмечается, что матч будет проходить без зрителей и без трансляции.
Напомним, подопечные Руслана Ротаня лидируют в турнирной таблице УПЛ - александрийцы одержали 4 победы и имеет игру в запасе. Команда Сергея Долганского идет на 7-й строчке, имея в активе 7 пунктов и один матч в запасе.
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