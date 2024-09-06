Александрия проведет контрольный матч с Ворсклой

"Александрия" заполнит паузу на матчи сборных контрольным поединком с "Ворсклой", сообщает пресс-служба горожан.

Спарринг состоится в субботу, 7 сентября на стадионе КСК "Ника". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00.

Отмечается, что матч будет проходить без зрителей и без трансляции.

Напомним, подопечные Руслана Ротаня лидируют в турнирной таблице УПЛ - александрийцы одержали 4 победы и имеет игру в запасе. Команда Сергея Долганского идет на 7-й строчке, имея в активе 7 пунктов и один матч в запасе.