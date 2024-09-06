Суркис: Благодарю Мигеля Велозу за все, что он сделал для Динамо

Бывший полузащитник "Динамо" Мигел Велозу в возрасте 38 лет завершил профессиональную карьеру игрока. Его последним клубом была "Пиза", которая выступает в итальянской Серии В.

Президент киевлян Игорь Суркис поблагодарил Велозу за выступления в киевском клубе. Португалец защищал цвета "бело-синих" с 2012 по 2016 год.