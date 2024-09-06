Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Суркис: Благодарю Мигеля Велозу за все, что он сделал для Динамо
Полузащитник завершил карьеру в 38 лет
Podrobnosti.ua
Бывший полузащитник "Динамо" Мигел Велозу в возрасте 38 лет завершил профессиональную карьеру игрока. Его последним клубом была "Пиза", которая выступает в итальянской Серии В.
Президент киевлян Игорь Суркис поблагодарил Велозу за выступления в киевском клубе. Португалец защищал цвета "бело-синих" с 2012 по 2016 год.
"С момента своего появления в нашем клубе в июле 2012 года, Мигель всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием.
Он был одним из главных, если не главным конструктором динамовских атак, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигель и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на все 100%.
Спасибо Мигелю за все, что он сделал для "Динамо" и желаю успехов после завершения карьеры футболиста", - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.
Популярное сейчас
- Футболист Лиона расплакался и убежал, сорвав трансфер в клуб АПЛ
- Турецкий клуб заинтересовался услугами Шовковского
- Юбилей Криштиану. Португалия — Хорватия 2:1. Видео голов и обзор матча
- Шахтер не хочет доигрывать матч с Кривбассом осенью
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans