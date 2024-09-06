  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Суркис: Благодарю Мигеля Велозу за все, что он сделал для Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Суркис: Благодарю Мигеля Велозу за все, что он сделал для Динамо

Премьер-лига

Полузащитник завершил карьеру в 38 лет

Суркис: Благодарю Мигеля Велозу за все, что он сделал для Динамо

Podrobnosti.ua

Новина українською

Бывший полузащитник "Динамо" Мигел Велозу в возрасте 38 лет завершил профессиональную карьеру игрока. Его последним клубом была "Пиза", которая выступает в итальянской Серии В.

Президент киевлян Игорь Суркис поблагодарил Велозу за выступления в киевском клубе. Португалец защищал цвета "бело-синих" с 2012 по 2016 год.

"С момента своего появления в нашем клубе в июле 2012 года, Мигель всегда отличался своим высоким профессионализмом и трудолюбием.

Он был одним из главных, если не главным конструктором динамовских атак, отдавал фирменные передачи и демонстрировал лидерские качества. Отлично работал Мигель и на оборону, выполнял огромный объем работы и отдавал себя игре на все 100%.

Спасибо Мигелю за все, что он сделал для "Динамо" и желаю успехов после завершения карьеры футболиста", - приводит слова Суркиса официальный сайт киевлян.

По теме
yellow-arrow
Вратарь Шахтера: Моим кумиром в детстве был Ярмоленко
yellow-arrow
Вингер Полесья: Имад Ашур никогда до конца нами недоволен
yellow-arrow
Александрия проведет контрольный матч с Ворсклой
Игорь Суркис Динамо (Киев) Мигел Велозу
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости