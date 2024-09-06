Вингер Полесья: Имад Ашур никогда до конца нами недоволен

Вингер "Полесья" Эмиль Мустафаев рассказал о методах работы главного тренера команды Имада Ашура.

- После матча с "Шахтером" я говорил с Имадом Ашуром, он достаточно неординарный специалист. Что интересного он принес в тренировочный процесс?

- Он постоянно требует от нас большего. И он никогда до конца нами недоволен, он постоянно требует большего. Это большой плюс, мы прогрессируем таким образом.

- Имад внешне очень спокойный, уравновешенный человек. Но в некоторых матчах в начале сезона он давал волю эмоциям и прямо выходил из себя. В раздевалке он быстро отходит после событий на поле?

- Обычно, наш тренер после матча в раздевалке говорит какую-то небольшую речь, благодарит нас за работу и на этом все. Затем мы все садимся в автобус, Имад впереди сидит, а мы сзади. Я думаю, что после "Шахтера" все были на эмоциях. Тяжелая игра была, в том числе и с эмоциональной точки зрения, - сказал Мустафаев.