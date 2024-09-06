Вратарь Шахтера: Моим кумиром в детстве был Ярмоленко

Вратарь "Шахтера" и молодежной сборной Украины U-21 Кирилл Фесюн рассказал о том, кто был его кумиром в детстве.

"В моем детстве все черниговские мальчики восхищались Андреем Ярмоленко. Я не был исключением. Когда он приезжал к нам на футбольные турниры - это был действительно настоящий праздник. Мы всегда очень ждали этой встречи. Поэтому моим кумиром в детстве был именно Ярмоленко", - признался Фесюн.

Ранее Фесюн рассказал, почему летом перебрался именно в донецкий "Шахтер".