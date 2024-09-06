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Вратарь Шахтера: Моим кумиром в детстве был Ярмоленко
Кирилл Фесюн поделился воспоминаниями о своем детстве
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Вратарь "Шахтера" и молодежной сборной Украины U-21 Кирилл Фесюн рассказал о том, кто был его кумиром в детстве.
"В моем детстве все черниговские мальчики восхищались Андреем Ярмоленко. Я не был исключением.
Когда он приезжал к нам на футбольные турниры - это был действительно настоящий праздник. Мы всегда очень ждали этой встречи. Поэтому моим кумиром в детстве был именно Ярмоленко", - признался Фесюн.
Ранее Фесюн рассказал, почему летом перебрался именно в донецкий "Шахтер".
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