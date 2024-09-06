Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони

Новый главный "Оболони" Сергей Шищенко продолжает формировать штат своих помощников.

Ассистентом 48-летнего рулевого стал Николай Гибалюк. Он входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял.

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Также пресс-служба "пивоваров" сообщает, что за подготовку голкиперов в киевском коллективе будет отвечать Артем Кичак.

Этим летом Кичак завершил игровую карьеру и был назначен тренером вратарей юношеской команды киевлян. Теперь он получил повышение до первой команды.

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.