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Экс-голкипер Динамо вошел в тренерский штаб Шищенко в Оболони
Новый тренер продолжает формировать штат своих помощников
Фото: ФК Оболонь
Новый главный "Оболони" Сергей Шищенко продолжает формировать штат своих помощников.
Ассистентом 48-летнего рулевого стал Николай Гибалюк. Он входил в тренерский штаб Шищенко в предыдущих командах, которые он возглавлял.
Также пресс-служба "пивоваров" сообщает, что за подготовку голкиперов в киевском коллективе будет отвечать Артем Кичак.
Этим летом Кичак завершил игровую карьеру и был назначен тренером вратарей юношеской команды киевлян. Теперь он получил повышение до первой команды.
"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.
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