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Официально. Супряга перешел в Зарю
Ранее сообщалось, что это будет аренда до конца сезона
Фото: ФК Зоря Луганськ
Форвард "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в "Заре", сообщает пресс-служба луганского клуба.
Детали перехода не разглашаются. Ранее СМИ писали, что Владислав будет выступать за луганчан на правах аренды до конца сезона.
Также была информация, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".
В нынешнем сезоне Владислав провел 5 матчей за "Динамо", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Ранее он также выступал за "Днепр-1" и "Сампдорию".
Кроме этого, он вызывался в сборные Украины (U-17, U-19, U-20 и U-21).
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