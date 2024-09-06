Официально. Супряга перешел в Зарю

Форвард "Динамо" Владислав Супряга продолжит карьеру в "Заре", сообщает пресс-служба луганского клуба.

Детали перехода не разглашаются. Ранее СМИ писали, что Владислав будет выступать за луганчан на правах аренды до конца сезона.

Также была информация, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".

В нынешнем сезоне Владислав провел 5 матчей за "Динамо", без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро. Ранее он также выступал за "Днепр-1" и "Сампдорию".

Кроме этого, он вызывался в сборные Украины (U-17, U-19, U-20 и U-21).