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Карпаты официально объявили о переходе бразильского хавбека

Премьер-лига

Игрок будет выступать за "зелено-белых" на правах аренды

Карпаты официально объявили о переходе бразильского хавбека

Фото: ФК Карпати Львів

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"Карпаты" объявили о переходе атакующего полузащитника "Атлетико Минейро" Бруно Роберто Перейра да Силвы (Бруниньо).

Бразилец будет выступать за "зелено-белых" на правах аренды.

Футболист уже внесен в заявку "львов" на официальном сайте УПЛ.

Бруниньо является воспитанником академии "Атлетико Минейро". В 18-летнем возрасте дебютировал за главную команду в бразильской Серии А.

Бруниньо прошел через несколько аренд в течение последних четырех лет: как в командах бразильской Серии А, так и в командах Серии Б. Всего в его активе 55 матчей в элитном бразильском дивизионе (2 гола), а также 48 матчей во втором дивизионе (7 голов).

Бразилец является универсальным игроком, основная позиция которого - атакующий полузащитник. Кроме того, Бруниньо выступал на позиции левого вингера. Для 24-летнего футболиста это первый европейский опыт.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Алина Ерофеева
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