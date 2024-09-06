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Забарный назвал игрока Динамо, который вскоре может уйти в топ-чемпионат

Премьер-лига

Защитник "Борнмута" видит в футболисте большие перспективы

Забарный назвал игрока Динамо, который вскоре может уйти в топ-чемпионат

Фото: ФК Динамо

Новина українською

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением относительно выступления молодого таланта "Динамо" в защите Тараса Михавко.

"Я видел Михавко, он очень хороший футболист. Мне импонирует, как он играет с мячом и ведет борьбу. Мне кажется, ему надо еще набраться опыта в "Динамо" и его переход в топ-чемпионаты уже не за горами. Я ему желаю всего наилучшего", - сказал Забарный.

19-летний Михавко сыграл за "Динамо" 15 матчей и отметился 1 забитым мячом. Его контракт с киевлянами рассчитан до 28 февраля 2028 года.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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