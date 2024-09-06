Забарный назвал игрока Динамо, который вскоре может уйти в топ-чемпионат

Защитник "Борнмута" и сборной Украины Илья Забарный поделился мнением относительно выступления молодого таланта "Динамо" в защите Тараса Михавко.

"Я видел Михавко, он очень хороший футболист. Мне импонирует, как он играет с мячом и ведет борьбу. Мне кажется, ему надо еще набраться опыта в "Динамо" и его переход в топ-чемпионаты уже не за горами. Я ему желаю всего наилучшего", - сказал Забарный.