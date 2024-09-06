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Динамо раскрыло условия перехода Супряги в Зарю
Таки годичная аренда
Фото: ФК Динамо Київ
"Динамо" подтвердило переход своего нападающего Владислава Супрягу в "Зарю".
Как сообщает пресс-служба киевлян, 24-летний форвард будет выступать за луганский клуб на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2024/2025.
В прошлом сезоне Владислав принял участие в 8 матчах чемпионата Украины, а в текущем - в 2.
Ранее была информация, что аренда Супряги в "Зарю" является частью сделки по трансферу Эдуардо Герреро в "Динамо".
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Источник:ФК Динамо Київ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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