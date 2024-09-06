Новичок Карпат: Знаю, что в Украине успешно выступали немало бразильцев

Бразильский новичок "Карпат" Бруниньо поделился эмоциями от перехода во львовский клуб.

"Очень горжусь тем, что отныне - я игрок "Карпат". Для меня это первый опыт в Европе, но я знаю, что в Украине успешно выступали немало бразильцев, поэтому хочу оправдать доверие.

Мне очень нравится агрессивный атакующий футбол. Я общался с главным тренером и верю в его идеи. Думаю, что все вместе сможем воплотить их на поле", - сказал Бруниньо.