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Новичок Карпат: Знаю, что в Украине успешно выступали немало бразильцев
Львовский клуб арендовал игрока у "Атлетико Минейро"
Фото: ФК Карпати Львів
Бразильский новичок "Карпат" Бруниньо поделился эмоциями от перехода во львовский клуб.
"Очень горжусь тем, что отныне - я игрок "Карпат". Для меня это первый опыт в Европе, но я знаю, что в Украине успешно выступали немало бразильцев, поэтому хочу оправдать доверие.
Мне очень нравится агрессивный атакующий футбол. Я общался с главным тренером и верю в его идеи. Думаю, что все вместе сможем воплотить их на поле", - сказал Бруниньо.
Напомним, "Карпаты" арендовали атакующего полузащитника у "Атлетико Минейро" до конца сезона 2024/25.
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