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На перспективу. Полесье усилилось 18-летним полузащитником

Премьер-лига

Игрок будет выступать за дубль житомирцев

На перспективу. Полесье усилилось 18-летним полузащитником

Фото: ФК Полісся

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"Полесье" объявило о подписании молодого атакующего полузащитника Ярослава Карамана.

18-летний Караман начал первый сезон в профессиональной карьере в составе второлигового "Ужгорода". В 4-х матчах игрок отметился 1-м забитым голом (всего 315 игровых минут).

Отмечается, что Ярослав начнет свои выступления во второй команде житомирян, которая выступает во Второй лиге.

Ранее "Полесье" подписало латвийского нападающего Даниэлса Радзениекса.

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Полесье (Житомир) ФК Ужгород
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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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