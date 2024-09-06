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На перспективу. Полесье усилилось 18-летним полузащитником
Игрок будет выступать за дубль житомирцев
Фото: ФК Полісся
"Полесье" объявило о подписании молодого атакующего полузащитника Ярослава Карамана.
18-летний Караман начал первый сезон в профессиональной карьере в составе второлигового "Ужгорода". В 4-х матчах игрок отметился 1-м забитым голом (всего 315 игровых минут).
Отмечается, что Ярослав начнет свои выступления во второй команде житомирян, которая выступает во Второй лиге.
Ранее "Полесье" подписало латвийского нападающего Даниэлса Радзениекса.
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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