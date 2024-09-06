Шищенко оценил свое назначение на пост наставника Оболони

Новый главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко высказался о своем назначении в киевский клуб.

- Поделитесь своими первыми впечатлениями во главе пивоваров.

- Замечательное впечатление, замечательная атмосфера, положительные эмоции, потому что для меня это второй клуб в Премьер-Лиге. Я чувствую себя здесь очень комфортно, в первый день, потому что ребята настроены очень хорошо, руководство клуба, поэтому первый день прошел в эмоциях, в хорошей, дружеской атмосфере.

- Расскажите о встрече с президентом во время переговоров?

- У нас была замечательная встреча с президентом клуба Александром Слободяном накануне, такая футбольная атмосфера с историей, с воспоминаниями о футболе, очень много общались. Мне понравилась встреча и впечатление от президента, потому что я не был с ним знаком, только из интервью, знал, что он президент клуба "Оболонь", но пообщался и у меня хорошее, положительное впечатление от этого человека. Пообщались о футболе, он понимает футбол, поэтому очень классная встреча.

Его всегда показывают в трансляции и все видят, что он переживает и является знаковым человеком в украинском футболе, потому что он переживает за клуб, это нормально, это его клуб.

- Уже сформировали тренерский штаб?

- В мой тренерский штаб входят Николай Гибалюк, Александр Антоненко и Артем Кичак.

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- Расскажите о Николае Гибалюке, ассистенте, который присоединился к клубу вместе с Вами?

- Николай знает мои идеи, мои принципы, мы давно вместе дружим, давно играли еще с ним, поэтому мне очень комфортно с ним. Он позитивный человек, я очень рад, что он со мной, - сказал Шищенко.