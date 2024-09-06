Оболонь подписала молодого защитника

"Оболонь" объявила о подписании контракта с защитником Андреем Ломницким.

Согласно данным Transfermarkt, он будет выступать за молодежную команду "пивоваров" U-19. Также по информации портала, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Последним клубом за который играл 18-летний Андрей, были львовские "Карпаты".

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.