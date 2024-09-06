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Оболонь подписала молодого защитника

Премьер-лига

Его последним клубом были львовские "Карпаты"

Оболонь подписала молодого защитника

Фото: ФК Оболонь

Новина українською

"Оболонь" объявила о подписании контракта с защитником Андреем Ломницким.

Согласно данным Transfermarkt, он будет выступать за молодежную команду "пивоваров" U-19. Также по информации портала, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.

Последним клубом за который играл 18-летний Андрей, были львовские "Карпаты".

"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.

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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.09.2024 в 15:15
ШИЩЕНКО не поможет не тот уровень
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
06.09.2024 в 15:15
ШИЩЕНКО не поможет не тот уровень
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0
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 15:41
ниющий одеський осел в своему стилі..
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xo66it (Оболонський Рейх)
06.09.2024 в 15:44
Ти-то чого сюди лізеш, худоба?
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