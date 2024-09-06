Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Оболонь подписала молодого защитника
Его последним клубом были львовские "Карпаты"
Фото: ФК Оболонь
"Оболонь" объявила о подписании контракта с защитником Андреем Ломницким.
Согласно данным Transfermarkt, он будет выступать за молодежную команду "пивоваров" U-19. Также по информации портала, соглашение рассчитано до 30 июня 2025 года.
Последним клубом за который играл 18-летний Андрей, были львовские "Карпаты".
"Оболонь" после пяти туров занимает последнее место в УПЛ с одним набранным очком.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
alex.belogubko (одесса)
06.09.2024 в 15:15
Ответить
0
1
Популярное сейчас
- Динамо раскрыло условия перехода Супряги в Зарю
- Официально. Супряга перешел в Зарю
- Историческая победа Сан-Марино, травма Артема Довбика и 900-й гол Роналду. Главные новости за 5 сентября
- Не аренда. Источник раскрыл условия перехода Герреро из Зари в Динамо
- Красотка дня. Очаровательная невеста Влада Супряги, которая готова поддерживать его в Заре
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 3