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Все дело в стадионе. Президент Ингульца может снять команду с чемпионата УПЛ

Премьер-лига

Клуб вроде достроил арену, но УАФ пока не дает ей допуск

Все дело в стадионе. Президент Ингульца может снять команду с чемпионата УПЛ

фото из свободных источников

Новина українською

"Ингулец" может сняться с УПЛ.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, такое решение рассматривает президент клуба Александр Поворознюк в случае, если через неделю его клубу не разрешат играть на новом стадионе.

Комитета аттестации стадионов пока что не разрешает клубу проводить домашние матчи на своем только что построенном стадионе, в то время как «Ингулец» планировал провести на нем ближайший домашний матч 6 тура против «Черноморца».

Причины, по каким УАФ не выдает аттестат, пока что неизвестны, в то время как в клубе, судя по всему, уверены, что арена готова принимать матчи.

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Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк УАФ
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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IgorYur
06.09.2024 в 17:32
Що з цього приводу каже сестра по "розуму" цієї дичі - Мосійчучка?
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Комментарии 7
IgorYur
06.09.2024 в 17:32
Що з цього приводу каже сестра по "розуму" цієї дичі - Мосійчучка?
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0
1
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 17:20
..зечара вже тероризує Україну... доцілувалася ЗЕлена влада йому в жирну дупу...
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Romerik (YNWA)
06.09.2024 в 17:17
Колгосп зайшов в упл з жирним свинозеком і почався цирк на дроті. Закрийте цього клоуна в клітку з його колгоспом. Вони не потрібні в упл
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2
2
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жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 17:13
Если снимут Ингулець команда Носова пусть играет в УПЛ. Этого хочет вся Украина. Весь мир!
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4
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Просто Квашин (Харків)
06.09.2024 в 17:18
...будеш жужа на сидіти з "папою" в одній камері... тільки він авторитетом буде, а ти "пєтухом"... тобі не привикати...
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2
2
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жажа_the_best (Харьков)
06.09.2024 в 17:27
будешь Рагуль тупорылый на одной ветке с ублюдком суркисом висеть, пока вороны вам все внутренности не исклюют!
 
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aleks68
06.09.2024 в 17:31
металлисту 1925 с носовым место только в первой лиге.через пару лет игрушка надоест и исчезнет
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