Все дело в стадионе. Президент Ингульца может снять команду с чемпионата УПЛ

" Ингулец " может сняться с УПЛ.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, такое решение рассматривает президент клуба Александр Поворознюк в случае, если через неделю его клубу не разрешат играть на новом стадионе.

Комитета аттестации стадионов пока что не разрешает клубу проводить домашние матчи на своем только что построенном стадионе, в то время как «Ингулец» планировал провести на нем ближайший домашний матч 6 тура против «Черноморца».

Причины, по каким УАФ не выдает аттестат, пока что неизвестны, в то время как в клубе, судя по всему, уверены, что арена готова принимать матчи.