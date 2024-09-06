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Все дело в стадионе. Президент Ингульца может снять команду с чемпионата УПЛ
Клуб вроде достроил арену, но УАФ пока не дает ей допуск
фото из свободных источников
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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, такое решение рассматривает президент клуба Александр Поворознюк в случае, если через неделю его клубу не разрешат играть на новом стадионе.
Комитета аттестации стадионов пока что не разрешает клубу проводить домашние матчи на своем только что построенном стадионе, в то время как «Ингулец» планировал провести на нем ближайший домашний матч 6 тура против «Черноморца».
Причины, по каким УАФ не выдает аттестат, пока что неизвестны, в то время как в клубе, судя по всему, уверены, что арена готова принимать матчи.
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