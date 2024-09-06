Шищенко: Будем стараться играть так, чтобы зрители видели игру Оболони и говорили, что это действительно команда

Новый главный тренер " Оболони " Сергей Шищенко рассказал о том, какой в будущем он видит игру своей команды.

– Сегодня вы уже вместе провели первую тренировку с командой здесь, на "Оболонь Арене".

– Всё прошло очень хорошо, отличная атмосфера, тренировка была очень интенсивной. Думаю, что ребятам понравилось, потому что они вышли уставшими, но с улыбками и в хорошем настроении.

– Какую тактическую схему планируете использовать в "Оболони"?

– Схема не так важна в матче, потому что её можно подстраивать под соперника и менять, но важны действия на поле. В "Полесье" мы всегда играли с четырьмя защитниками, но когда играли с тремя – это была вынужденная мера из-за нехватки защитников. В "Оболони" мы также будем адаптироваться под соперника, если это потребуется.

– Какой стиль футбола вам нравится?

– Стиль футбола может быть разным, ведь соперники разные. Мы можем готовить определённые тактические принципы, но они могут не сработать, поэтому нужно быть готовыми к изменениям в ходе игры.

Надеюсь, у нас будет свой стиль, но у нас мало времени, и нужно быстро работать с игроками, чтобы они поняли мои идеи. Игры покажут, какой у нас будет стиль, но мы будем стараться играть так, чтобы это нравилось болельщикам и президенту клуба, чтобы зрители видели игру "Оболони" и говорили, что это действительно команда.

У нас много вызовов впереди. Я видел игры "Оболони", есть хорошие моменты, которые мы будем развивать. Однако есть вещи, которые нужно будет доработать на тренировках.

– Судя по прошлым интервью, вы – максималист. Какие цели ставите на этот сезон?

– Для себя я ставлю большие цели и сказал игрокам, что у каждого есть своя цель, к которой мы должны стремиться. Мы будем двигаться к этим целям и добиваться их.