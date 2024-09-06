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Шищенко: Будем стараться играть так, чтобы зрители видели игру Оболони и говорили, что это действительно команда
Сергей Шищенко недавно принял Оболонь
fc.obolon.ua
Новый главный тренер "
– Сегодня вы уже вместе провели первую тренировку с командой здесь, на "Оболонь Арене".
– Всё прошло очень хорошо, отличная атмосфера, тренировка была очень интенсивной. Думаю, что ребятам понравилось, потому что они вышли уставшими, но с улыбками и в хорошем настроении.
– Какую тактическую схему планируете использовать в "Оболони"?
– Схема не так важна в матче, потому что её можно подстраивать под соперника и менять, но важны действия на поле. В "Полесье" мы всегда играли с четырьмя защитниками, но когда играли с тремя – это была вынужденная мера из-за нехватки защитников. В "Оболони" мы также будем адаптироваться под соперника, если это потребуется.
– Какой стиль футбола вам нравится?
– Стиль футбола может быть разным, ведь соперники разные. Мы можем готовить определённые тактические принципы, но они могут не сработать, поэтому нужно быть готовыми к изменениям в ходе игры.
Надеюсь, у нас будет свой стиль, но у нас мало времени, и нужно быстро работать с игроками, чтобы они поняли мои идеи. Игры покажут, какой у нас будет стиль, но мы будем стараться играть так, чтобы это нравилось болельщикам и президенту клуба, чтобы зрители видели игру "Оболони" и говорили, что это действительно команда.
У нас много вызовов впереди. Я видел игры "Оболони", есть хорошие моменты, которые мы будем развивать. Однако есть вещи, которые нужно будет доработать на тренировках.
– Судя по прошлым интервью, вы – максималист. Какие цели ставите на этот сезон?
– Для себя я ставлю большие цели и сказал игрокам, что у каждого есть своя цель, к которой мы должны стремиться. Мы будем двигаться к этим целям и добиваться их.
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