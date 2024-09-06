Фесюн: Очень хотел остаться в Ворскле, но руководство мне предложило контракт со смешной зарплатой

Вратарь "Шахтера" и молодежной сборной Украины U-21 Кирилл Фесюн рассказал о том, почему он в свое время не остался в " Ворскле " и в начале 2021 года перешел в "Колос".

– Почему в итоге не остались в "Ворскле"?

– На самом деле я очень хотел остаться в "Ворскле", но там довольно неприятная ситуация возникла. Скажем так — не договорились об условиях личного контракта, который истекал через полгода. Мне предложили новое соглашение на четыре или пять лет со "смешной" зарплатой. Я на это не согласился, поэтому, к сожалению, наши пути разошлись. Я был доволен работой в "Ворскле". За этот период мне удалось продемонстрировать сильный прогресс в своем развитии, потому желание остаться у меня было. Но руководство клуба решило по-другому.

– При каких обстоятельствах вы оказались в "Колосе"?

– После окончания контракта с "Ворсклой", мне позвонил мой агент и сообщил о заинтересованности со стороны нескольких украинских клубов. Вариант с "Колосом" мне показался самым интересным из всех. Молодая, амбициозная команда, которая в первом сезоне в УПЛ пробилась в еврокубки. Также хорошо развита инфраструктура. Но самое главное было, что руководство и тренерский штаб клуба лично проявили свою заинтересованность в моей персоне. Это стало ключевым фактором в принятии решений по развитию моей карьеры.

Первые две-три недели я играл за дубль "Колоса", но все это время все равно тренировался с первой командой. Затем уже стабильно стал попадать в заявку взрослой команды на матчи УПЛ и полностью сосредоточился на конкуренции в основном составе.