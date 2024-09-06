Ингулец написал официальное письмо в УПЛ о снятии с чемпионата. ФОТО

Сегодня, 6 сентября, появилась информация от журналиста Игоря Бурбаса, что "Ингулец" может сняться с УПЛ.

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Как сообщалось, такое решение рассматривает президент клуба Александр Поворознюк в случае, если через неделю его клубу не разрешат играть матч УПЛ с "Черноморцем" на новом стадионе и он, видимо, не шутит.

В распоряжении того же Бурбаса появилось официальное письмо от "Ингульца" в УПЛ за подписью Поворознюка, в котором говорится о том, что стадион полностью готов к проведению матчей, а документы на ввод его в эксплуатацию готовятся уже 3-й месяц из-за бюрократических нюансов.

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В связи с тем, что у клуба нет других вариантов для проведения ближайшего матча с "Черноморцем", "Ингулец" снимается с чемпионата УПЛ.