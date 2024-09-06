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Ингулец написал официальное письмо в УПЛ о снятии с чемпионата. ФОТО

Премьер-лига
Обновлено

Все дело в стадионе

Ингулец написал официальное письмо в УПЛ о снятии с чемпионата. ФОТО

Фото: ФК Ингулец

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 сентября, появилась информация от журналиста Игоря Бурбаса, что "Ингулец" может сняться с УПЛ.

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Как сообщалось, такое решение рассматривает президент клуба Александр Поворознюк в случае, если через неделю его клубу не разрешат играть матч УПЛ с "Черноморцем" на новом стадионе и он, видимо, не шутит.

В распоряжении того же Бурбаса появилось официальное письмо от "Ингульца" в УПЛ за подписью Поворознюка, в котором говорится о том, что стадион полностью готов к проведению матчей, а документы на ввод его в эксплуатацию готовятся уже 3-й месяц из-за бюрократических нюансов.

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В связи с тем, что у клуба нет других вариантов для проведения ближайшего матча с "Черноморцем", "Ингулец" снимается с чемпионата УПЛ.

Ингулец написал официальное письмо в УПЛ о снятии с чемпионата. ФОТО - изображение 1
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Комментарии
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xo66it (Оболонський Рейх)
06.09.2024 в 18:51
Петрівський хряк вирішив взяти на понт сталічних блатних? Ой, ой, ой, маю сумнів, що вони поведуться, поїде хряк грати на запасний заявлений стадіон як милий
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Комментарии 1
avatar
xo66it (Оболонський Рейх)
06.09.2024 в 18:51
Петрівський хряк вирішив взяти на понт сталічних блатних? Ой, ой, ой, маю сумнів, що вони поведуться, поїде хряк грати на запасний заявлений стадіон як милий
Ответить
3
0

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