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Черноморец на постоянной основе подписал еще двух новичков

Премьер-лига

Два африканца из Полесья

Черноморец на постоянной основе подписал еще двух новичков

chornomorets.football

Новина українською

"Черноморец" объявил о подписании двух очередных новичков.

Одесский клуб на полноценные контракты подписал гамбийского защитника Мозес Джарджу и нигерийского голкипера Аниагбоссо Кингсли.

Соглашение клуба с обоими игроками рассчитаны на 2 года.

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Прошлый сезон и Джарджу и Кингсли провели в лагере житомирского "Полесья". Обоим новичкам 20 лет, и они готовы навязывать конкуренцию за место в основе.

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Черноморец (Одесса) Мозес Джарджу
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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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