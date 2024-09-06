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Черноморец на постоянной основе подписал еще двух новичков
Два африканца из Полесья
chornomorets.football
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Одесский клуб на полноценные контракты подписал гамбийского защитника Мозес Джарджу и нигерийского голкипера Аниагбоссо Кингсли.
Соглашение клуба с обоими игроками рассчитаны на 2 года.
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Прошлый сезон и Джарджу и Кингсли провели в лагере житомирского "Полесья". Обоим новичкам 20 лет, и они готовы навязывать конкуренцию за место в основе.
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Источник:ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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