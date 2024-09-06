Оболонь просматривает опытного экс-хавбека Кривбасса

" Оболонь " просматривает 29-летнего атакующего полузащитника Никиту Татаркова, последним клубом которого был криворожский Кривбасс.

Как сообщает "Украинский футбол", результаты просмотра еще неизвестны, будущее футболиста в команде еще не определено.

Напомним, что в июле этого года Татарков на правах свободного агента покинул "Кривбасс" за который он выступал с 2021 года, и за это время провел за криворожскую команду 61 матч, в которых отдал 7 результативных передач.