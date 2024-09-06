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Оболонь просматривает опытного экс-хавбека Кривбасса

Премьер-лига
Обновлено

Никита Татарков может продолжить карьеру в киевской команде

Оболонь просматривает опытного экс-хавбека Кривбасса

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

"Оболонь" просматривает 29-летнего атакующего полузащитника Никиту Татаркова, последним клубом которого был криворожский Кривбасс.

Как сообщает "Украинский футбол", результаты просмотра еще неизвестны, будущее футболиста в команде еще не определено.

Напомним, что в июле этого года Татарков на правах свободного агента покинул "Кривбасс" за который он выступал с 2021 года, и за это время провел за криворожскую команду 61 матч, в которых отдал 7 результативных передач.

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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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