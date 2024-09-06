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Николини: Наполи потерял свое преимущество по Судакову - им следовало быть настойчивее в январе
Зимой Наполи предлагал за хавбека 40 млн евро
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Бывший тренер "
Тогда неаполитанцы предлагали за игрока 40 миллионов евро, но эта сумма не устроила "горняков".
"В декабре прошлого года "Наполи" был очень близок к подписанию Судакова, о чем рассказывал Дарио Срна, раскрывая некоторые детали этих переговоров. В январе "Наполи" не хотел оказывать влияние.
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В июне были бы другие цифры. "Наполи" потерял то преимущество, которое у него было. Возможно, им следовало приложить больше усилий в январе, но, очевидно, они не в восторге от того, как складывался сезон", – сказал Николини.
Отметим, что в летнее трансферное окно "Шахтер" так и не сумел найти покупателя на Судакова, в результате чего футболист остался в донецком клубе, с которым имеет контракт до 31 декабря 2028 года.
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