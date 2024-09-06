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Николини: Наполи потерял свое преимущество по Судакову - им следовало быть настойчивее в январе

Премьер-лига

Зимой Наполи предлагал за хавбека 40 млн евро

Николини: Наполи потерял свое преимущество по Судакову - им следовало быть настойчивее в январе

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший тренер "Шахтера" Карло Николини порассуждал на тему того, почему "Наполи" прошлой зимой не смог договориться с "горняками" по трансферу хавбека Георгия Судакова.

Тогда неаполитанцы предлагали за игрока 40 миллионов евро, но эта сумма не устроила "горняков".

"В декабре прошлого года "Наполи" был очень близок к подписанию Судакова, о чем рассказывал Дарио Срна, раскрывая некоторые детали этих переговоров. В январе "Наполи" не хотел оказывать влияние.

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В июне были бы другие цифры. "Наполи" потерял то преимущество, которое у него было. Возможно, им следовало приложить больше усилий в январе, но, очевидно, они не в восторге от того, как складывался сезон", – сказал Николини.

Отметим, что в летнее трансферное окно "Шахтер" так и не сумел найти покупателя на Судакова, в результате чего футболист остался в донецком клубе, с которым имеет контракт до 31 декабря 2028 года.

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Источник:
spazionapoli
Опубликовал: Михаил Черныш
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