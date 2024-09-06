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Полесье арендует у Карпат 19-летнего хавбека
Возможности игрока прекрасно знакомы Имаду Ашуру
fckarpaty.org.ua
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Возможности полузащитника прекрасно знакомы Имаду Ашуру, у которого воспитанник одесского футбола играл в юношеской команде "Днепра-1".
Мельниченко может с одинаковым успехом сыграть на позиции опорного хавбека и центрального полузащитника.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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